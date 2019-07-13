SEDAŞ ile TES–İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ)ileTürkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ)arasında 03 Mayıs 2019 tarihinde başlayan görüşmeler, 12 Temmuz 2019 tarihi itibariyle uzlaşma ile sonuçlandı. Taraflar arasında SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşen imza törenine,SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık,SEDAŞ Grup Müdürleri ve Departman yöneticileri,TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma,TES-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Sedat Çokol ve Hüseyin Özil, TES-İŞ Sendika Avukatı Hakan Lamper, TES-İŞ Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Şube Sekreteri Naci Çolak, Mali Sekreter Hasan Arıcı, Teşkilat Sekreteri Soner Gülsün,Eğitim Sekreteri Rıdvan Akın ve SEDAŞ İşyeri Baş Temsilcileri ve işyeri temsilcileri katılım gösterdiler.

SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında SEDAŞ'ın faaliyet bölgesi olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki 1.300 işçiyi kapsayan (İTİS) İşletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların 6. kez bir araya gelmesi vearabuluculuk süresi dolmadan anlaşma sağlanması ile tamamlandı. İmza altınaalınan 6 Dönem Toplu İş Sözleşmesinin, 01 Mart 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayacağı belirtildi.

İmza törenine katılan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Dr. Necmi Odyakmaz sözlerine şöyle devam etti: "SEDAŞ olarak bugüne kadar sendika ile iş birliğimizi iyi niyet ve diyalog çerçevesinde sürdürdük. Sendika yönetimi ile oluşturulan çalışma grubunda tüm arkadaşlarımız görüşme sürecini etkin bir iletişim ile gerçekleştirdiler. Taraflar işyerimizde çalışma hayatımızda dikkate alacağımız emek verdikleri bir sözleşme sürecini daha tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorlar. Emeği geçen arkadaşlarımıza, bu süreci en iyi şekilde sürdürdükleri ve sonuçlandırmalarınedeniyle ayrıca teşekkür ediyoruz. Sonucunda çalışanlarımızın memnun olacağını düşündüğümüz bir sözleşmeye imza attık. Bölgemizde 4 il ve 45 ilçede 3,6 Milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu işi layıkıyla ve kaliteli bir şekilde yapma sorumluluğumuz var. İnanıyoruz ki yapılan iyileştirmeler ile çalışanlarımız daha yüksek performans ve gayret ile çalışmaya devam edecekler. Toplu iş sözleşmesinin tüm SEDAŞ ailesine, hem şirketimiz için hem de çalışanlarımız için hayırlı ve faydalı bir sözleşme olmasını diliyorum." dedi.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma imza töreninde yaptığı konuşmasında, "SEDAŞ ile Mayısayında başladığımız görüşmeleri Temmuz ayı itibariyle olumlu olarak sonuçlandırdık. Sosyal haklar ve ücretlerde enflasyon karşısında belirgin bir ücret artışıyla birlikte günümüz ekonomik konjonktüründesürdürülebilir iş ve ücret anlayışını öne çıkaran bir anlaşma imzalanmıştır. SEDAŞ mensubu değerli üyelerimizin haklarını korumak bizim için en önemli konudur. Sözleşmede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, tüm arkadaşlarımıza sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

TES-İŞ Sendikası Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu'da konuşmasında, "Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi bizim asli vazifemiz. Bu noktada direkt muhatabımız olan SEDAŞyetkililerinin bizlerle aynı hassasiyete sahip olması ve aynı duyarlılıkla duruş sergilemesi bizim için son derece önemliydi. SEDAŞ da taleplerimize olumlu bakış açısı, sektörün mevcut koşullarını, sürdürülebilirliği de dikkate alarak değerlendirdi. Sendikamız ve SEDAŞyetkilileri arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini bu karşılıklı hassasiyetten hareketle, ortak memnuniyet paydasında sona erdirip, bugün imza altına almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş barışına katkı sağlayacak olan idari, sosyal haklar ve ücret artışlarında mutabakatı sağladık. Geleceğe umutla bakabileceğimiz anlamlı bir sözleşme yaptık. Toplu iş sözleşmemizin hem çalışanlara, hem SEDAŞ'a,hem de sendikamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: Bültenler