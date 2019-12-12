SEDAŞ, Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi'nde sürdürebilir projelerini anlattı

12.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:05

Akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik teknolojisinin operasyonel süreçlere uyarlanması, uygun anahtarlama operasyonları ile kendi kendini iyileştiren (Self-Healing) ve Fırsat Eşitliği projeleri hakkında bilgiler veren Hasançebi, SEDAŞ'ın sürdürülebilir projelerinden de bahsetti.

SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, kadın erkek eşitliğinin bir kültür olarak yaygınlaşması gerektiğini belirterek, SEDAŞ'ın yürüttüğü "Fırsat Eşitliği" projesinin de bu toplumsal dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Kadın erkek eşitliği ile ilgili farkındalığın toplumda daha çok gelişmesi için topyekün bir dayanışmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Hasançebi, "Nitelikli iş alanlarında kadınların daha fazla yer alması ile üretkenliğin ve verimliliğin artacağına inanıyoruz. Farklılıkları ve çeşitlilikleri kucaklayan bir şirket olarak SEDAŞ tarafından başlatılan toplumsal cinsiyet eşitliği projesi 'Forget the Gender"ın ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm aksiyonların yaygınlaşmasını istiyoruz. Projemizin, cinsiyet ayrımının yaşanmadığı bir geleceğin kurulması için bir örnek teşkil etmesini diliyoruz. Yapılan araştırmalar, organizasyonlarında kadın oranı dengeli olan şirketlerin daha müşteri odaklı çalışmalar yürüttüklerini ortaya koyuyor. Bu noktada tüm kurumlar ve bireylere büyük görev düşüyor" dedi.

EPDK destekli AR-GE projeleri hakkında bilgiler veren Hasançebi, Türkiye'de ilk defa SEDAŞ tarafından hayata geçirilen ve artırılmış gerçekliğin enerji sektöründe nasıl uygulandığı ile ilgili örnekleri paylaştı. Hasançebi, Türkiye'de çok yeni bir konsept olan kendi kendini otonom yöneten şebekeleri de anlatarak, bir arıza sürecinde; arızalı bölgenin yalıtılarak, sağlam kısımlara enerji tedarik edilmesi ile ilgili süreçleri uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: Bültenler