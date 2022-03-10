SEDAŞ ekipleri kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) bölgede beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek teknik arızalara müdahale edecek ekiplerin tam kapasite hazır olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, ekiplerin Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi de kapsayan 20 bin kilometrekarelik alanda enerji nöbetine başladığı belirtildi.

Toplamda 700 kişilik ekibin, üçlü vardiya halinde iş sağlığı ve güvenliğini aksatmadan 7/24 görev başında olacağı aktarılan açıklamada, görevlilerin il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra köylerde de sahada olacağı ifade edildi.

Kar yağışı boyunca bölgedeki tüm planlı kesintilerin erteleneceği kaydedilen açıklamada, bölge yöneticilerinin yerinden takip edecekleri kar operasyonlarında güçlü teknolojik donanımların kullanılacağı bildirildi.

Ekiplere bölgenin her noktasında toplamda 191 araçlık geniş filonun hizmet vereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ulaşımın mümkün olmadığı ormanlık ve yüksek bölgelerde ise enerji sürekliliğini koruma amacıyla drone teknolojisiyle tarama ve tespit yapılması sağlanacak. Yolların kapanması halinde de Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket edilecek. Gerekli durumlarda AFAD hizmet binasında 3 vardiyalı kriz masası devreye alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili SEDAŞ'ın 186 numaralı Müşteri İletişim hattı, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulaması ve 0530 919 19 19 no'lu WhatsApp hattından ihbarda bulunabileceği kaydedildi.