SEDAŞ cihaz hasarları hakkında bilgilendirdi

23.08.2019 15:25

DÜZCE VALİLİĞİNDE TOPLANTI YAPILDI

SEDAŞ yönetimi ile Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından cihaz hasarları ile ilgili Düzce Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme ve koordinasyon toplantısına,Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'ın Başkanlığında, Düzce İli Tüketici Hakem Heyeti üyeleri, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, Düzce Bakım Yönetimi Uzmanı Özgür Bahadır ve Tüketici Hakem Heyetleri İlçe Raportörleri ile İlçe İrtibat çalışanları katılım sağladı.

CİHAZ HASARLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, tüketicilerin cihazlarının hasarlanmasına; iç tesisat yönetmeliğine uygun olmayan elektrik iç tesisatlarının, tüketicilerin kullanmakta olduğu cihazların periyodik bakımlarının yapılmamasının ya da eksik yapılmasının, cihazların ekonomik ömrünün dolmuş olmasının veya cihazların kullanım kılavuzunda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmamasının da neden olduğunu ifade etti. Özdil ayrıca cihazların, toz, rutubet, sıcak-soğuk vb. dış ortam koşullarına maruz kalmasından ya da bir kısım cihazların fonksiyonları gereği sürekli olarak çalışmasına bağlı ısınma ve metal yorgunluğundan, uygun olmayan ek veya uzatma kablolarının kullanılmasından, prizlerin ve sigortaların bağlantı noktalarının gevşemesinden dolayı da sıklıkla hasarlanabildiğini, elektrik şebekesinden kaynaklanmayan bu tür durumlar için SEDAŞ'ın tazminat ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını ifade etti.

"TÜKETİCİLER SERVİS HİZMETİ KONUSUNDA BİLİNÇLİ OLMALI"

SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil sunumu sırasında, "SEDAŞ olarak paydaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi ve bizim de kendilerinden alabileceğimiz kıymetli bilgileri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.Murat Özdil, sunumu sırasında; "Şirketimize yapılan başvurularda, cihaz ve teçhizat hasarlarının bilirkişi ehli olmayan tüzel ve/veya özel kişilerce elektrik dağıtım sisteminde oluştuğu öne sürülen gerilim dalgalanması gibi nedenlere dayandırılarak talep edilebilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"TÜM BAŞVURULAR ELEKTRİK MÜHENDİSLERİNCE DEĞERLENDİRİLİYOR"

Özdil, hasarlı cihazlar için süresi içinde yapılan tüm başvuruları dikkatle ele aldıklarını ve SEDAŞ'ın bu konuyla ilgili yasal denetime tabi olduğunu belirtti ve "Çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Şebekede SEDAŞ'tan kaynaklı oluşan hasarlar için yapılan tüm başvurular, hasarlı cihazları değerlendirme komisyonunda bulunan elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı ele alınmakta ve mutlaka cevaplanmaktadır." dedi.

"TÜKETİCİYİ ALDATICI NİTELİKTE BİLGİ VERİLEBİLİYOR"

Murat Özdil sunumu sırasında şunları da belirtti; "Elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşan ve teknik olarak elektrik akımının sebep olarak gösterilmesi mümkün olmayan mekanik arızaların bile, yetkili olmayan servis firmaları tarafından elektrik arızası kaynaklı olduğu yönünde raporlandığı ve yanlış bilgilerle SEDAŞ'tan tazminat alabilirsiniz diyerek elektrik dağıtım şirketimize tüketicileri yönlendirdikleri tespit edilmiştir.Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetlerimizden faydalanan tümtüketicileri, servis hizmetlerini yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen, kurumsal, konusunda uzman ve donanımlı, hukuki anlamda sorun yaşamayacakları servislerden hizmet aldıklarına emin olmaları konusunda bilgilendiriyoruz." dedi.

DÜZCE TİCARET İL MÜDÜRÜNDEN SEDAŞ'A TEŞEKKÜR

Düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, "SEDAŞ yetkilileri ve Tüketici Hakem Heyeti üyeleri ile tüketicilerin başvuru konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. SEDAŞ'ın tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik girişimleri hizmet kalitesi açısından çok önemli. Toplantı sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl Müdürlüğümüz tüketici memnuniyeti için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecektir. SEDAŞ yöneticilerine verdikleri değerli bilgiler için ayrıca teşekkür ederiz" dedi. SEDAŞ yöneticileri de organizasyonun yapılması konusunda katkı sağlayan Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'a ve Düzce Valiliği'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler