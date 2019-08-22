Sedaş çağrı merkezi çalışanları ödüllerini aldı

22.08.2019 16:02

SEDAŞ Çağrı Merkezinde müşteri temsilcilerinin performansları sürekli olarak izlenirken, müşteriye vermiş oldukları hizmetin kalitesi de ölçümleniyor ve değerlendiriliyor.

SEDAŞ çağrı merkezinde müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi için "İnbound, Outbound ve Bacoffice Operasyonu" kategorilerinde performansları değerlendirilen ve başarılı bulunan müşteri temsilcileri, düzenlenen ödül töreninde, SEDAŞ yöneticilerinin ellerinden ödüllerini ve teşekkür belgelerini aldılar.

ÖDÜLLERİNİ YÖNETİCİLERDEN ALDILAR

InboundOperasyonunda (1.) birinci olan müşteri temsilcisine ödülünü SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, (2.)ikinci olan müşteri temsilcisine SEDAŞ İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Jan Roszka, (3.) üçüncü olan müşteri temsilcisine SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, Outbound Operasyonunda (1.) birinci olan müşteri temsilcisine ödülünü Comdata Genel Müdürü Yasin Uslu ve Backoffice Operasyonunda (1.) birinci olan müşteri temsilcisine ödülünü Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Orhan Sönmez verdi.

ÇAĞRI MERKEZİNDE HEDEFLER GERÇEKLEŞİYOR

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, çağrı merkezi "En başarılı müşteri temsilcileri" ödül töreni sırasında,ödül alan çalışanları ayrı ayrı tebrik etti ve çağrı merkezi çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmasında; "Çağrı merkezimizde müşteri memnuniyeti için görev yapan arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda müşterilerimize verdiğiniz değeri ve hizmet kalitesini ortaya koydunuz. Hizmet kalitesininölçümlendiği kriterlerde, en başarılı olan arkadaşlarımız belirlendi. Yaptığınız iş ile SEDAŞ'ın sesi oluyorsunuz ve yaptığınız iş şirketimiz için çok değerli. Müşterilerimizde yarattığınız olumlu algı, müşterinin sorununu sahiplenme ve müşteri ile empati kurabilmeniz, çözüm odaklı yaklaşımınız, şirketimize müşteri memnuniyeti ve kurumsal itibar, güven ve beğeni olarak yansıyor. Bu başarılarınızın devamını diliyorum. Çağrı Merkezimizde hedeflenen başarı grafiği değerlerini gerçekleştiren tüm arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler