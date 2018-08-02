Sedaş Acil Müdahalede Bulunurken Vatandaşları Bilgilendirdi

Geyve de arazi içinden geçen ve İlçe de belli bir bölgeyi besleyen elektrik şebekesine ait demir direklerinkimliği belirsiz kişilerce alt kısmından demir parçalarının söküldüğü bu şekilde direklerin mukavemetinin zayıflatıldığı anlaşıldı. SEDAŞ ekipleri gece gündüz çalışarak elektrik kesintisi için acil müdahalede bulundu ve sorunu çözdü. Fırtınanın olduğu günyıkılan çelik galvaniz direklerin yıkılma nedenini inceleyen SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, duruma tepki gösterirken, vatandaşların kendilerine yardımcı olmalarını da istedi. Bazı bölgelerde, enerji hatlarında benzer durumlarla karşılaştıklarını yılda iki kez revize edilen direklerin bazılarında kimliği belirsiz kişilerce hurdacılara satılmak üzere alt parçalarının çalınarak direklerin zayıflatıldığını ifade etti. Dr.Ersan Şentürk, "Bu kamusal bir hizmettir. Bu parçaların bedeli hepimizin cebinden çıkıyor, elektrik hepimizindir. Bunu yapmak vatan hainliğidir. Direkler yıkılırken can ve mala gelebilecek zarar, 50 Bin kişinin elektriksiz kalacağı düşünülmüyor. Bunu yapan kişiler aldıkları parçaların hurdacılara satıyor.Bu tür olayların ülkemizin farklı bölgelerinde de zaman zaman yaşandığına tanık oluyoruz. Halbuki çalınan bu parçalarözeldir. Hurdacılar 'bu elektrik direklerine ait bir malzemedir"demiyor. Hurdacılar bu parçaları nasıl alıyorlar? Bu parçalar sadece SEDAŞ veya TEİAŞ'ta kullanılan bir malzemedir" dedi.

"BİR DİREK KIRILDIĞINDA ÜÇ- DÖRT DİREĞİ BERABERİNDE GÖTÜRÜYOR"

Kırılan bir direğin beraberinde üç-dört direği daha götürdüğünü ifade eden Şentürk, şöyle konuştu: "Kış aylarında kimliği belirsiz kişilerce elektrik direklerinden götürülen dört parça yüzünden bu direkler kuvvetli bir fırtına da yıkıldı. 200 bin TL'ye yeniden ihale ediyoruz.Sattıkları malzemenin parası ise 4 ya da 5 TL. Biz bu konuda tüm vatandaşlardan duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü elektrik gittiğinde hepimiz elektriksiz kalıyoruz. Vatandaşlar elektrik kesildiğinde hemen bizleri arayıp 'enerji yok, elektriklerimiz ne zaman gelecek" diye şikayette bulunuyorlar. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilgi sahibi olmaları, yararlı olacaktır. Enerji kesilmesinin nedenlerinden biri de budur."dedi.

"5 PAKET SİGARA PARASI İÇİN, CAN VE MAL RİSKİ YARATILIYOR"

Dr.Ersan Şentürk, açıklamasının devamında; hırsızlık olayını emniyet'e bildirdiklerini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Çalınmış demir çubuklar, maddi değeri 5 lira olan ama direkleri ayakta tutan çapraz demir bağlantılara ait.Bu girişimde bulunan hırsızların, 5 Paket sigara parası için yüz binlerce lira değerindeki tesislerin yıkılmasına ve on binlerce kişinin enerjisiz kalmasına neden olacaklarını, can ve mal kaybına da yol açabileceklerinibilmeleri gerekir.

"SEDAŞ'A VE EMNİYET GÜÇLERİNE HABER VERİN"

Özellikle hurdacılardan, bu tür malzeme geldiğinde almamalarını istiyoruz. Çevre halkımızdan demir direklerin bağlantı demirlerini söken kişileri direklere müdahale ederken görmeleri halinde acil olarak, SEDAŞ'a ve emniyet güçlerine bildirmelerini, bu tür bir durumla karşılaşmaları halinde 186'yı aramalarını bekliyoruz. Zaman zaman aldığımız bildirimler için bu vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.