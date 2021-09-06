Seda Selek kimdir?

Pek çok televizyon kanalında sunuculuk ve moderatörlük yapan Seda Selek, açıklamaları ve ifadeleriyle de gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Peki, Seda Selek kimdir? Seda Selek kaç yaşında, nereli? Seda Selek evli mi, kaç çocuğu var?

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SEDA SELEK KİMDİR?

1980 yılında dünyaya gelen Seda Selek, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak medya sektörüne adım atmıştır. Ardından Kadınlar Meclisi adlı programda sunuculuk yapan Seda Selek, aynı kanalda Günün Manşeti adlı programı da sundu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Birçok tv kanalında sunuculuk ve moderatörlük yapan Selek, son olarak Halk TV'de yer almaktadır.

Özel hayatı

Seda Selek, 2008 yılında Tunç Arslanalp ile evlendi. Çiftin, Duru adında bir de kız çocukları bulunmaktadır.