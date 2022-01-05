Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabah programlarının vazgeçilmez isimlerinde Seda Sayan'ın sunduğu Star TV'nin başarılı yapımlarından Sabahın Sultanı Seda Sayan izlemek isteyen vatandaşlar saat 9:45'te yayınlanan programı izlemek için televizyon karşısına geçti. Ancak Sabahın Sultanı Seda Sayan yerine televizyonda "Kaderimin Oyunu" isimli dizinin tekrarıyla karşılaşmalarının ardından internette "Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Seda Sayan'ın programı bitti mi?" gibi soruların cevaplarını aratmaya başladılar.

SEDA SAYAN PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sabahların Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün saat 9:45'te Star'da ekranlara gelmekteydi, ancak artan vaka sayıları nedeniyle yapılan "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" açıklamanın ardından yayın hayatına ara verdiğini duyurdu. Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın önümüzdeki Pazartesi (10 Ocak Pazartesi) gününden itibaren tekrar başlaması bekleniyor.

SEDA SAYAN KORONA MI OLDU?

Kanal tarafından yapılan açıklamanın ardında birçok izleyici tarafından Seda Sayan'ın koronavirüse yakalanıp, yakalanmadığı ile aratılmaya başlandı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, artan vaka sayılarına karşı tedbir olarak yayına ara verildiği düşünülmekte.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni bölümünün önümüzdeki Pazartesi, 10 Ocak Pazartesi günü tekrardan sevenleriyle buluşması bekleniyor.

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