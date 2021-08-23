Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta?

Seda Sayan, Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile ekranlara döndü. Hafta içi her sabah canlı yayınlanan bugün 23 Ağustos itibariyle izleyici karşısına çıkmıştır. Peki, Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7'den 70'e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi döndü. Yıllardır izleyicilerin sesi olan, herkese yetişen Seda Sayan, bu sabah itibariyle ekranlarda izlenmekte. Peki, Seda Sayan programı ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SEDA SAYAN PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sabah kuşağına geri döndü. Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın ilk bölümü yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla; yeni programının müjdesini veren Seda Sayan, enerjisi ile dikkat çekti. "Mekanın sahibi geri geldi" diyen Sayan, tüm enerjisiyle sabah kuşağına geri dönmesinin de müjdesini verdi. Seda Sayan; dopdolu bir içerikle, sürpriz konuklarıyla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek. "Sabahın Sultanı Seda Sayan" 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak.

Programın saati 09.45 olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.