Seda Sayan, Oğlu Oğulcan'ın Hacı Sabancı'yı Örnek Alması İçin Röportajları İzlettiriyor

Seda Sayan, mülk sahibi olduğu Etiler'deki restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin'e devrettiğini söyleyen Sayan, "Geçen Hacı Sabancı'nın bir röportaj videosunu Oğulcan'a izlettim. Örnek alsın diye" dedi

"HACI SABANCI'YI ÖRNEK ALSIN"

Vatan Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin'e devrettiğini söyleyen Sayan bir de itirafta bulundu: "Geçen Hacı Sabancı'nın bir röportaj videosunu Oğulcan'a izlettim. Örnek alsın diye."

"ASLAN GİBİ EVLADIM VAR"

Oğulcan Engin, Burning Man'de tayt giymişti. Seda Sayan, daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı: "Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü" diyerek destek olmuştu.

Hacı Sabancı, geçtiğimiz aylarda Cicişler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin çıplak video skandalıyla gündeme gelmişti.