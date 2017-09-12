Seda Sayan, Nihat Doğan'ın Programına Bağlanıp Müge Anlı'ya Gönderme Yaptı

Evlilik programının formatını değiştiren Seda Sayan, eski sevgilisi Nihat Doğan'ın Beyaz TV'de yer alan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanınca herkes şoke oldu. Sayan, Müge Anlı'ya "O magazin sunarken ben kayıp arıyordum." diyerek laf çarptı.

KAVGALI OLARAK AYRILDIĞI NİHAT'LA CAN CİĞER KUZU SARMASI GİBİYDİ

Ahu Tuğba ile ilgili bir konuda Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programına bağlanan Seda Sayan, önce dün ilk programında işlediği Ahu Tuğba ve kayıp kızı ile ilgili konuştu. Bu arada en çok dikkati çeken durumsa, kavgalı olarak ayrıldığı Nihat Doğan'la artık son derece "sevecen" bir görüşme içinde olmalarıydı. Hem Seda Sayan, hem de Nihat Doğan, birbirlerine karşı o kadar kibar ve naziktiler ki bu konuşmalardan sonra "Seda Sayan-Nihat Doğan aşkı yeniden mi?.." diye dedikodu çıkmaması imkansız gibiydi.

MÜGE ANLI'YA DOLAYLI OLARAK LAF ÇARPTI

Birden konuyu programın içinde de işlediği kayıp arama konusuna getiren Seda Sayan, dikkat çekici kelimeler kullandı. Sayan, "Ben kayıp ararken, bazıları daha magazin programı sunuyordu!.." diyerek "sıkı" bir göndermede bulundu!.. Hemen geriye dönüp baktığımızda, Seda Sayan'ın kayıp arama tarzı programlar yaptığında magazin programı sunan tek isim Müge Anlı'ydı!..