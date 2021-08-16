Seda Sayan ne zaman başlıyor? Seda Sayan programı ertelendi mi?
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Seda Sayan ne zaman başlıyor? Seda Sayan programı ertelendi mi?

Seda Sayan ne zaman başlıyor? Seda Sayan programı ertelendi mi?
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Bugün Star'da ilk bölümüyle ekrana gelmesi beklenen 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor? Seda Sayan programı ertelendi mi?

Bugün ekranlara gelmesi beklenen 'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programı hakkında yeni gelişme yaşandı. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor? Seda Sayan programı ertelendi mi? İşte, detaylar…

SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bugün yani 16 Ağustos Pazartesi günü yayınlanması planlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programı ileri bir tarihe ertelendi.

Sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Seda Sayan'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden derin üzüntü duyuyoruz.

Pazartesi 09.45'te yayınlamayı planladığımız 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programımızın ilk bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi duyurmak isteriz.

Sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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