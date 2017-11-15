Çocuğu Kocasından Çıkmayan Kadının İtirafı, Canlı Yayına Damga Vurdu
Seda Sayan'ın programında merak edilen DNA testi sonuçlandı. Çocuğun kocasından olmadığı anlaşılan kadın, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle birlikte oldu." diyerek bomba bir itirafta bulundu.
Show TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la programında şok bir itiraf yaşandı. İbrahim Bey, üçüncü çocuklarının kendisinden olmadığını iddia etmiş ve 3 kez DNA testi yaptırmıştı. Meral Hanım da yapılan DNA testlerine güvenmediği için canlı yayına gelmişti.
"BENİMLE RIZAM DIŞINDA BİRLİKTE OLDU"
Meral Hanımın 3. çocuğunun yoğurtçuluk yapan Bayram Bey'den olabileceği iddia edilmişti. Meral Hanım bu iddiaları her seferinde reddetmişti ama DNA testinden çocuğun kocasından olmadığı kesinleşince canlı yayında fenalaştı. Meral Hanım, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle beraber oldu, çocuk ondan olabilir" deyince stüdyo buz kesti.
YORUMLAR (4)
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aslında bakanlık el atmalı kızını elinden almalı bu kadının ne dediğini bilmiyor çocuğun hayatını yakarCevap Yaz Yayından Kaldır
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başka haber bulamadınızmı ahlak bozmak için reklam amaçlı galibaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÜLKE OLARAK REZİLLİKTE SINIR TANIMIYORUZ PESSSS!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YUHH BE EVLENME PROGRAMLARI BİTTİ ŞİMDİ BU MU REZALETCevap Yaz 1 Yayından Kaldır