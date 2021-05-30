Seda Sayan ile Demet Akalın arasında gerginlik
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Seda Sayan ile Demet Akalın arasında gerginlik

Seda Sayan ile Demet Akalın arasında gerginlik
Hürriyet - Haberler | Magazin

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAMSosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.

Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi " TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ " 

CENAZE EVİNE DAVULLA GİDİLMEZ 

Seda Sayan'ın bu sözlerine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi:

 "Seni sever sayarız. 21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez...Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler. Bilgine "

Kaynak: Hürriyet

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