Seda Sayan için İzmir'den İstanbul'a geldi
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Seda Sayan için İzmir'den İstanbul'a geldi

Seda Sayan için İzmir'den İstanbul'a geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İzzet Yıldızhan, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programına katıldı. Yıldızhan, arkadaşı Sayan'a destek olmak için uzun süredir yaşadığı İzmir'den İstanbul'a geldi.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın sunduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programına katıldı. Fenomen eserlerini seslendiren Yıldızhan, projeye renk kattı. Sayan ve Yıldızhan'ın yaptığı düet büyük beğeni topladı. İkili, şarkı söylerken karşılıklı oyun oynadı. Yıldızhan, arkadaşı Sayan'a destek olmak için uzun süredir yaşadığı İzmir'den İstanbul'a geldi. Yıldızhan ve Sayan, ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı.

Seda Sayan için İzmir'den İstanbul'a geldi

Kaynak: Snob Magazin

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