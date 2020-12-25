Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak
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Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak

25.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:26
Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak

3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan yarışma, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak.

3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan yarışma, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak. Konuyla ilgili konuşan Sayan, "Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak benim için büyük bir tutkuydu. ve bu konuda mütevazı olamayacağım ama çok iddialıyım" dedi. Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek "Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Hamarat bütün gelinleri, kayınvalideleri ile birlikte bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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