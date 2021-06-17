Seda Sayan'dan yeni açıklama

Eski iki dostun sitem ile başlayan daha sonra ağır suçlamalara dönüşen tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Eski iki dostun sitem ile başlayan daha sonra ağır suçlamalara dönüşen tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA

Daha önce Erbil'in, evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan, öfkeyle yanlış bir açıklama yaptığını söyledi:

"Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine ... İftira değil yanlış açıklama oldu"

NE OLMUŞTU?

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

BENİ ARAYIP SORMADI

Erbil, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı: Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.

ALLAH ISLAH ETSİN

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek bu notu düştü:

BENİM ALNIM AK!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddiaları karşısında bir açıklama yaptı:

Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği, tanıdığı...

Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim.

Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz.

Ama sizler de biliyorsunuz ki 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar.

Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı...

Siz de sormadınız mı 'madem böyle bir şey vardı niye sustun' diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.

İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM

Eski iki dostun sitem ile başlayan daha sonra ağır suçlamalara dönüşen tartışması, Erbil'in özür dilemesiyle sona erdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.

İşte ünlü şovmenin sözleri:

Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz.

Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da...

Aramıza kimse giremez, girmesin ....

Kaynak: Hürriyet