Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti

27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41

Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan Seda Sayan, Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca'ya da özel ilgi gösterdi.

Mesleki tecrübelerini genç sanatçılarla paylaşan Sayan, yeni yılda sahnelerde olacak sanatçılara tavsiyelerde bulunup adeta motive etti.