Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Magazin » Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti - Magazin

Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti

Ünlü sanatçı Seda Sayan yakın dosu Bülent Kaya'nın sahibi olduğu Azka Müzik'i ziyaret etti

27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41
Seda Sayan'dan teşekkür ziyareti

Bir süre önce Günay sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan , Azka Müzik sanatçıları Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca'ya da özel ilgi gösterdi.

Mesleki tecrübelerini genç sanatçılarla paylaşan Sayan, yeni yılda sahnelerde olacak sanatçılara tavsiyelerde bulunup adeta motive etti.



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler