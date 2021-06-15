Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
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Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
Hürriyet - Haberler | Magazin

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı.

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

BENİ ARAYIP SORMADI

Erbil, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı: Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar. Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor

SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

Kaynak: Hürriyet

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