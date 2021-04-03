Seda Sayan: Çok şükür
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Seda Sayan: Çok şükür

Hürriyet - Haberler | Magazin
Seda Sayan: Çok şükür

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yıldız, uzun bir tedavinin ardından iyileşmeye başladı.

Sosyal medya hesabından eniştesinin görüntülerini paylaşan Seda Sayan, güzel haberi  "Çok şükür 2 gün önce özel yoğun bakım odasına geçtik" notuyla duyurdu.

Kaynak: Hürriyet

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