Seda Sayan, Canlı Yayında Uğur Arslan'ı Haşladı

Show TV'de izdivacı bırakıp Artık Susma ismiyle kayıp aramaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan canlı yayında gerildi. Sayan, kendisini ciddiye almayan partnerini haşladı.

UĞUR ARSLAN'IN DALGA GEÇMESİNE ÇOK KIZDI

Seda Sayan, "Kayıp ararken eniştem kayboldu. En son böyle kaybolduğunda kaza geçirmişti. Eniştem Coşkun Yıldız gerçekten yok" deyince Uğur Arslan, "Lavaboya baktınız mı?" dedi. Sayan, "Ciddiyim" diyerek partnerini azarladı.