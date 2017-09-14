Seda Sayan, Canlı Yayında Uğur Arslan'ı Haşladı
Seda Sayan, canlı yayında eniştesinin kaybolduğunu söyleyince Uğur Arslan dalga geçer gibi "Lavaboya baktınız mı?" dedi. Bunun üzerine Kadırgalı çok sinirlendi.
Show TV'de izdivacı bırakıp Artık Susma ismiyle kayıp aramaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan canlı yayında gerildi. Sayan, kendisini ciddiye almayan partnerini haşladı.
UĞUR ARSLAN'IN DALGA GEÇMESİNE ÇOK KIZDI
Seda Sayan, "Kayıp ararken eniştem kayboldu. En son böyle kaybolduğunda kaza geçirmişti. Eniştem Coşkun Yıldız gerçekten yok" deyince Uğur Arslan, "Lavaboya baktınız mı?" dedi. Sayan, "Ciddiyim" diyerek partnerini azarladı.