Seda Sayan Alişan'ın Düğünde Koltuğa Çıkarak Oynadı

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Seda Sayan sahnede şarkı söyledikten sonra masasında oynamaya devam etti. Sayan, Fatih Ürek'in Erik Dalı şarkısını söylediği dakikalarda koltuğun üzerine çıkarak dans etti.

AN BE AN ÇEKTİ

Sunucu Bircan İpek, düğün törenine ait detayları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. İpek, Seda Sayan'ın oynadığı anları "Allahh" notuyla paylaştı.