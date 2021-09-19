Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk müziğinin başarılı ismi Seda Sayan'ı ağırladı. Seda Sayan konser esnasında aniden bastıran yağmur eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin ilerleyen bölümlerinde ise Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a sahnede sürpriz yaptı.

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Seda Sayan, konserine en sevilen şarkılarından biri olan "Gel Günaha Girelim" ile çıktı. Açıkhava'nın bir diğer misafiri ise yağan yağmurlardı... Seda Sayan, sahnedeyken bastıran sağanak yağmur ünlü şarkıcıyı etkilemedi. Sayan, şiddetli yağmura rağmen sahneden inmedi ve en sevilen şarkılarını yağan yağmurlar eşliğinde seslendirdi.

Konserine titizlikle hazırlanan ünlü şarkıcı konser boyunca sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Repartuarında "Dönsen Bile", "Hatıran Yeter", "Ah Geceler", "Kara Gözlüm" gibi hit'lerine de yer veren Sayan, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.

VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN...

Tolga Çam imzalı gelinliği anımsatan beyazlar içindeki kostümüyle göz kamaştıran Seda Sayan, zarafetiyle hayranlarını büyüledi. Sayan, konserinin ilerleyen dakikalarında sahneye Solmaz Çiros'u da davet etti. Ünlü şarkıcının daveti üzerine sahneye çıkan Çiros, "Tabi Tabi" şarkısını okuyan Sayan'a oryantal danslarıyla eşlik etti.

KÜSLÜK AÇIKHAVA'DA BİTTİ; MEHMET ALİ ERBİL SEDA SAYAN'IN KONSERİNİ BASTI

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil küslüğü Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bitti. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserini bastı. Ünlü şovmen, "Ah Yalan Dünya" şarkısını söyleyerek Seda Sayan'ın yanına gitti... Her şeyden haber siz sahnede şarkı söyleyen Sayan "Allah Allah... Sürprizin en büyüğü" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

SEDA SAYAN'DAN ZEYTİNDALI

Konser öncesi magazin basınına röportaj veren Seda Sayan, "Çok sıkı hazırlandığımız bir konser... Yağmur yağmasına rağmen hazırız" açıklamasını yaptı. Sabah programı ile ilgili de konuşan Sayan, "Herkes gelebilir programıma dargınlığı olmayan bir kadınım ben... Kimseyle dargınlığım küskünlüğüm yok, çıkın çıkın gelin" sözleriyle kimseye kırgın olmadığını dile getirdi.