Seda Sarıbaş kimdir? MKYK üyesi Seda Sarıbaş hayatı ve biyografisi!

Seda Sarıbaş kimdir? sorusu açıklanan MKYK listesinden sonra merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Güzeli unavnı alan Seda Sarıbaş hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde açıklanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinin ardından yanıtı aranan kişilerden biri olan Seda Sarıbaş kaç yaşında? Seda Sarıbaş nereli? Seda Sarıbaş hayatı ve biyograifsi!

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Listede yer alan isimler sonrası merak edilen kişilerden biri de Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş oldu. Seda Sarıbaş kimdir? İşte, MKYK üyesi Seda Sarıbaş hayatı ve biyografisi!

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

İstanbul'da doğan Sarıbaş, 2006'da evlendikten sonra Aydın'a yerleşti. Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet okuyan Sarıbaş; sosyoloji üzerine de yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda 2 çocuk annesi olan Sarıbaş, eşi ile akaryakıt alanında birlikte çalıştı. 2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi.

50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu. Önceki dönemden 21 ismin çizik yediği yeni MKYK listesine girenler arasında sürpriz isimler de yer aldı. Bunlardan biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

DAHA ÖNCE KADIN KOLLARINDA GÖREV ALMIŞ

Sarıbaş daha önce AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşen Sarıbaş, biri kız iki çocuk sahibi oldu. Eski Türkiye güzelinin eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.