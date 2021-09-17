Seda Han kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Seda Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Usta sanatçı Orhan Gencebau'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir birlikte olduğu Seda Han ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Ünlülerin akın ettiği düğüne siyaset camiasından da çok sayıda isim katıldı. Peki, Seda Han kimdir?

Arabeks müziğinin efsane sanatçısı Orhan Gencebay'ın Azize Orhan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay, 5 yıldır aşk yaşadığı Seda Han ile dünyaevine girdi. Gelişme sonrası Seda Han kimdir, merak edildi.

SEDA HAN KİMDİR?

Gökhan Gencebay'ın eşi Seda Han hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Nereli : İstanbul Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Gencebay aslen Samsunludur. Annesi aktris Sevim Emre, arabesk şarkıcısı Orhan Gencebay'dır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi nişan heyecanı sardı. Oğulları Gökhan Gencebay 2016'dan bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Seda Han kimdir, kaç yaşında, nereli?
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