Seda Dinçer kimdir? Seda Dinçer kurtarıldı mı, öldü mü? Seda Dinçer kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seda Dinçer kimdir? Seda Dinçer kurtarıldı mı, öldü mü? Seda Dinçer kaç yaşında?

03.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:13
Seda Dinçer kimdir? Seda Dinçer kurtarıldı mı, öldü mü? Seda Dinçer kaç yaşında?

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremde Doğanlar Apartmanı enkazında kalan Seda Dinçer bulundu mu? Sosyal medya üzerinden de kurtarılmasına yönelik çağrılarda bulunulan Seda Dinçer öldü mü? İşte, detaylar...

Seda Dinçer'in son durumu hakkında merak edne vatandaşlar, ''Seda Dinçer'e ne oldu?'' sorusunu araştırıyor. İzmir merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Doğanlar Apartmanı enkazında mahsur kalan genç kız yaklaşık 72 saat bulunamamıştı. Peki, Seda Dinçer kim?

SEDA DİNÇER KİMDİR?

Dinçer, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası gündeme gelen 20 yaşında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisidir. Genç kız depreme Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı ve binanın çökmesiyle birlikte enkaz altına kaldı. Kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sırasında, Seda Dinçer için sosyal medyada da seferberlik ilan edilmişti.

Seda Dinçer kimdir? Seda Dinçer kurtarıldı mı, öldü mü? Seda Dinçer kaç yaşında?

SEDA DİNÇER KURTARILDI MI?

Üniversite öğrenicisi Dinçer'in, 2 Kasım Pazartesi günü saat 22.35'te, ekiplerin çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları boyunca da sosyal medyadan desteklerini sürdüren kullanıcıların yanı sıra öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklamada bulunarak; "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

İlgili Haberler

Seda Dinçer bulundu mu? İzmir depremzedelerinden olan Seda Dinçer hayatta mı?
Seda Dinçer bulundu mu? İzmir depremzedelerinden olan Seda Dinçer hayatta mı?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Geert Wilders Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Samatta Tisserand Adem Ljajic Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seda Dinçer kimdir? Seda Dinçer kurtarıldı mı, öldü mü? Seda Dinçer kaç yaşında? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 09:13:31. #1.15#
title