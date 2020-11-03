Seda Dinçer kimdir? Seda Dinçer kurtarıldı mı, öldü mü? Seda Dinçer kaç yaşında?

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremde Doğanlar Apartmanı enkazında kalan Seda Dinçer bulundu mu? Sosyal medya üzerinden de kurtarılmasına yönelik çağrılarda bulunulan Seda Dinçer öldü mü? İşte, detaylar...

Seda Dinçer'in son durumu hakkında merak edne vatandaşlar, ''Seda Dinçer'e ne oldu?'' sorusunu araştırıyor. İzmir merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Doğanlar Apartmanı enkazında mahsur kalan genç kız yaklaşık 72 saat bulunamamıştı. Peki, Seda Dinçer kim?

SEDA DİNÇER KİMDİR?

Dinçer, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası gündeme gelen 20 yaşında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisidir. Genç kız depreme Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı ve binanın çökmesiyle birlikte enkaz altına kaldı. Kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sırasında, Seda Dinçer için sosyal medyada da seferberlik ilan edilmişti.

SEDA DİNÇER KURTARILDI MI?

Üniversite öğrenicisi Dinçer'in, 2 Kasım Pazartesi günü saat 22.35'te, ekiplerin çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları boyunca da sosyal medyadan desteklerini sürdüren kullanıcıların yanı sıra öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklamada bulunarak; "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.