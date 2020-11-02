Seda Dinçer bulundu mu? İzmir depremzedelerinden olan Seda Dinçer hayatta mı?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası pek çok kişi enkaz altında kalan Seda Dinçer'in sağlık durumunu ve Seda Dinçer'e ulaşılıp ulaşılmadığını merak etmeye başladı. Peki, 21 yaşındaki Seda Dinçer'e ulaşıldı mı?

6.6'lık İzmir depremi sonrası enkazda kalan Seda Dinçer'in olduğu yer tespit edilmişti. Bunun üzerine Seda Dinçer'e ulaşıldı mı sorusu merak konusu oldu.

SEDA DİNÇER BULUNDU MU?

Cuma günü öğle saatlerinde İzmir deprem ile sallandı. Ülkeyi yasa boğan can kayıplarının yanında, kurtarılan her bir depremzede çalışmalar için umut oldu. Depremin 3. gününde umut verici haberler peş peşe gelirken, son olarak Perinçek ailesinin en küçük üyesi Elif, bu sabah kurtarıldı.

Sosyal medyada uzun süredir gündem olan Seda Dinçer ile ilgili de son dakika haberi geldi.

Seda Dinçer'in bulunduğu yerde enkaz altında hayatta olan üç kişinin tespit edildiği bildirildi. Twitter'da #DayanSeda etiketi ile çok sayıda paylaşım yapılırken, sağlık durumu ve yaptığı son görüşme ile ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.

Genç kızdan acı haber geldi. İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Prof. Dr. Yusuf Başaran, ''Şu an itibari ile Seda'nın olduğu yerde enkaz altında hayatta olan 3 kişi tespit edildi. Sizi oradan çıkaracağız, dayanın, direnin. '' ifadelerini kullanmıştı...