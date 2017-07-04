Seda Akgül Yeni Programıyla Fox TV'de İzleyici Karşısına Çıkacak

Ünlü sunucu ve akademisyen Seda Akgül, Psikiyatr Dr. Ümit Yazman ve Avukat Feyza Altun, FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"NE SENİNLE NE SENSİZ"

Bugüne kadar yapmış olduğu programlarla seyircinin beğenisini kazanan başarılı sunucu Seda Akgül, hafta içi her gün gündüz kuşağında "Ne Seninle Ne Sensiz" programıyla ekrana gelecek. Programda evliliklerini kurtarmaya çalışan çiftler, mutlu evliliğin yollarını öğrenecekler.

İLİŞKİLERİNİ KURTARMANIN YOLUNU ARAYACAKLAR

İlişkisini düzeltmeye kararlı çiftler, Pskiyatr Dr. Ümit Yazman ve Avukat Feyza Altun'un yardımlarıyla, uzmanlar eşliğinde ilişkilerini kurtarıp yeniden mutlu bir çift olmanın yollarını arayacaklar.