SED yardımına zam var mı? 2022 Sed yardımı ne kadar, ne zaman yatacak?

2022'de SED yardımına zam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. SED yardımı her ayın ikinci haftasına hak sahiplerine verilmektedir. SED yardımı ödemeleri e Devlet "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

2022 SED YARDIMINA ZAM VAR MI, NE KADAR?

Yeni yılın yapılan hesaplamalara göre birçok gelir ve gider kalemlerine zam gelmektedir. Sosyal yardımlara gelecek zam tutar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir. Ancak SED hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Aralık ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için aralık ayında 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı.

SED ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

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