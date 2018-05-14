Securitas Türkiye, Yılın Tedarikçilerini Seçti

Securitas Türkiye, bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Securitas Tedarikçiler Günü'nü İstanbul'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas yöneticilerinin ve çözüm ortaklarının temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Tuğrul Günal ve Securitas Türkiye İdari İşler, Satınalma ve Lojistik Koordinatörü Uluç Kayhan katıldı.

Securitas Tedarikçi Günü'nün ikinci bölümünde, sürdürülebilir hizmet başarısı kapsamında belirlenen konulara gerek hizmetin sürekliliği gerek çalışan aidiyetinin artırılmasına katkıda bulunan çalışmaların paylaşıldığı sunumlar yapıldı. Güvenlik sektöründe bir ilk olan, Securitas'ın 13 bin çalışan için hayata geçirdiği Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve yangına ilk müdahalenin önemine dikkati çeken Securitas İtfaiye Hizmetleri'nin sunumu sürdürülebilir hizmette dikkati çeken konular oldu.

Öte yandan, Endüstri 4.0'ın hayatımızdaki yerine Güvenlik 4.0'la karşılık veren Securitas, bu süreçte hayatlarına giren teknolojiyi nasıl kullandıklarını ve sürece nasıl entegre olduklarını tedarikçileri ile paylaştı.

Securitas Engelsiz Projesi kapsamında tüm katılımcılara günün anısı olarak Securitas Ormanı'ndan birer ağaç hediye edildi.

Tedarikçi Günü 2018 toplantısının sonunda, Securitas Türkiye tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Yılın Tedarikçileri" ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ödül almaya hak kazananlar Uçar Model Kalıp ve Tasarım, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ ve BP Petrolleri oldu.

Ödüllerini sahiplerine veren Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, çözüm ortaklarına, Securitas Türkiye'ye değer kattıkları için teşekkür ettiklerini belirtti.