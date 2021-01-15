Securitas Türkiye, Kayseri Şube Müdürlüğü ofisini açtı
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Securitas Türkiye, Kayseri Şube Müdürlüğü ofisini açtı

15.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:36
Securitas Türkiye, Kayseri Şube Müdürlüğü ofisini açtı

Securitas Türkiye, İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Kayseri Şube Müdürlüğü ofisini hizmete açtı.

Securitas Türkiye, İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Kayseri Şube Müdürlüğü ofisini hizmete açtı.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Şube Müdürü Yahya Kocaman'ın sorumluluğunda olan Securitas Kayseri Şube Ofisi, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kırşehir gibi çevre illerdeki operasyonlardan da sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye İç Anadolu Bölge Müdürü Deniz Odabaş, Securitas'ın insan, teknoloji ve bilgiyi tüm iş süreçlerinde dahil etmek hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Odabaş, Kayseri'nin, bölgenin en önemli ticari merkezlerinden biri olduğunu, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Farklı bakış açısı ve hizmet anlayışıyla katma değeri yüksek hizmetler sunmayı hedeflediklerini bildiren Odabaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda teknolojiyi etkin olarak kullandığımız Entegre Güvenlik Çözümlerimiz ile riski azaltıyor, maliyetlerde önemli tasarruflar sağlayabiliyoruz. "Tek Muhatap" yaklaşımıyla itfaiye hizmetleri dahil tüm iş kalemlerini Securitas altında toplayarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sunuyoruz. Kayseri Şube ofisimizde 24 sözleşme, 256 kişilik istihdamı ile 49 farklı noktada hizmet vereceğiz. Sektörün lideri olarak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, endüstriyel tesisler, mobilya atölye ve fabrikaları öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca Nevşehir'deki turizm tesisleri, Niğde'deki tekstil üretim tesislerini de Securitas hizmet kalitesi ile tanıştırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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