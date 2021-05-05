Securitas Türkiye'de atama
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Securitas Türkiye'de atama

Securitas Türkiye'de atama
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne Öyküm Gülay getirildi.

Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne Öyküm Gülay getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Gülay, kariyerine 2001 yılında Sabancı Holding bünyesinde yer alan SASA DupontSA'da Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları Departmanı'nda başladı. Şirket bünyesinde önce uzman sonrasında da şef pozisyonlarında görev aldı. Çukurova Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı.

Gülay, 2009-2011 yılları arasında yine Sabancı Holding bünyesinde Enerjisa Verbund'a geçerek kıdemli insan kaynakları uzmanı olarak çalıştı. Kariyer yolculuğuna, 2011-2016 yılları arasında Nurus'ta, 2016-2020 tarihleri arasında International Game Techonology'de (IGT) insan kaynakları müdürü olarak devam etti. Kasım 2020'de Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı pozisyonunda çalışmaya başlayan Öyküm Gülay, Mayıs 2021 itibarıyla Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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