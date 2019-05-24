Securitas'tan "entegre güvenlik ve teknoloji" buluşması

Securitas Türkiye, Adana'da basın mensupları için düzenlediği iftar programında, entegre güvenlik hizmetleri ve teknolojik gelişmeler konuşuldu.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda, basın mensuplarıyla güvenlik hizmetleri ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel, Securitas olarak Çukurova Bölgesi'ne özel önem verdiklerini belirterek, "Securitas Türkiye cirosu içinde yüzde 8'lik bir paya sahip olan bölgemizde, yabancı misyonlar, endüstri tesisleri, limanlar ve yerel firmalar başta olmak pek çok farklı alana hizmet veriyoruz. Ayrıca bölgenin kalkınması ve istihdamın artmasına destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Entegre güvenlik çözümlerini ve uzaktan izleme hizmetlerinin önemini vurgulayan Bakırtel, şunları kaydetti:

"Securitas olarak öncelikle güvenlik hizmeti vereceğimiz projenin risk analizleri yaparak sahanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartıyoruz. Securitas Güvenlik Metodolojisi'ni kullanarak, o projeye özel çözümler geliştiriyoruz. 'İnsanlı güvenlik' ile teknolojinin bir araya geldiği entegre güvenlik çözümleri ile de minimum maliyetlerde optimum çözümler sunuyoruz. Hedefimiz insan ve teknolojinin bir araya geldiği bu hizmet anlayışını tüm Türkiye'ye yaymak."

Kaynak: AA