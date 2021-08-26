Securitas'ın Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alma işlemi onaylandı
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Securitas'ın Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alma işlemi onaylandı

Securitas'ın Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alma işlemi onaylandı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Tepe Güvenlik AŞ, resmi olarak Securitas şirketleri arasında yerini alırken, Rekabet Kurulu onayının ardından hisse devri yüzde 100 tamamlandı.

Tepe Güvenlik AŞ, resmi olarak Securitas şirketleri arasında yerini alırken, Rekabet Kurulu onayının ardından hisse devri yüzde 100 tamamlandı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alma süreci sonuçlandı.

Securitas Güvenlik Hizmetleri ve Sensormatic markalarına bir yenisini ekleyen Securitas, Tepe Güvenlik'in marka değişimini 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Tepe Güvenlik, bu süre zarfında kendi adı ile hizmet vermeye devam edecek.

Söz konusu satın alma ile Türkiye'de müşterileri için avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme girmeyi planlayan Securitas, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir çözüm ağına ulaşmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, Tepe Güvenlik; Bilkent Holding'e bağlı olan, elektronik güvenlik çözümleri, alarm sistemleri ve alarm izleme alanlarında hizmet veriyor. Yine Bilkent Holding'e bağlı insanlı güvenlik konusunda hizmet veren Tepe Savunma, söz konusu anlaşmaya dahil olmadı. Tepe Savunma, satın almadan bağımsız olarak, mevcut yapısı ve kendi markasıyla çalışmalarını sürdürecek.

Tepe Güvenlik ile imzalanan anlaşma sonrası Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi, Securitas Uzaktan İzleme ve Alarm Hizmetleri ile beraber hizmet vermeye devam edecek.

Tepe Güvenlik'in elektronik güvenlik tarafı da Securitas Global grup şirketlerinden olan, elektronik güvenlik ve iş zekası entegratörü olarak hizmet veren Sensormatic ile birlikte yenilikçi ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri üretmeyi sürdürecek.

Anlaşma ile Tepe Güvenlik'in hizmet verdiği müşteriler, mevcut aldıkları hizmetlere ek olarak Securitas ve Sensormatic'in sunduğu akıllı önleyici güvenlik hizmetlerinden de faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Securitas'ın Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alma işlemi onaylandı - Haberler Ekonomi
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