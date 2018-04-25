Securitas Gaziantep Ofisi Açıldı

Securitas Güvenlik, Gaziantep Ofisi açıldı.

Securitas açıklamasına göre, Securitas, Gaziantep Ofisi ile bölgedeki büyümesini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel, "Securitas Güvenlik Hizmetleri olarak Gaziantep'te 40 projede güvenlik hizmeti veriyor, 300 kişi istihdam ediyoruz. Gaziantep bizim için çok önemli. Bölgede istihdama verdiğimiz desteği arttırmayı ve bölgede güvenlik hizmetindeki anlayışımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte şube ofisimizi açmak işlerimizi olumlu yönde etkileyeceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Securitas olarak en önemli farklarından birinin sektörlere ve segmentlere özel çözümler üretebilmesi olduğunu aktaran Bakırtel, şirketin bünyesinde her biri kendi alanında uzman 21 farklı segmentte bu segmentlere özel çözümler ürettiklerini, teknolojiden yararlanarak hem riski ve hem de maliyetleri düşürdüklerini dile getirdi.

Yaptıkları için sadece güvenlik olarak tanımlamanın haksızlık olduğunu belirten Bakırtel, "Securitas olarak yaptığımız işi sadece güvenlik değil iş sürekliliği olarak da tanımlıyoruz. Herhangi bir işletmenin tehlikeli bir durum, yangın vb. bir durum yüzünden bir saat bile üretimine ara vermesi telafisi güç zararlara neden olabilir. Ayrıca bu zararlar sadece maddi zararlar olmayabilir, müşteri kaybı, itibar kaybı gibi büyük problemler oluşabilir. Biz Securitas tüm bu riskleri göz önüne alarak gerekli önlemleri alıyor, müşterilerimize EGÇ olarak tanımladığımız Entegre Güvenlik Çözümler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.