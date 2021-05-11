Securitas "engelsiz güvenlik"te çalışmalarına devam ediyor
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Securitas "engelsiz güvenlik"te çalışmalarına devam ediyor

Securitas 'engelsiz güvenlik'te çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye Engelliler Federasyonu'ndan 2015 yılında Farkındalık Ödülü'nü alan Securitas, hem saha da hem de müşterilerini bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Türkiye Engelliler Federasyonu'ndan 2015 yılında Farkındalık Ödülü'nü alan Securitas, hem saha da hem de müşterilerini bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Securitas açıklamasına göre, şirket, 2013 yılından bu yana yürüttüğü Securitas Engelsiz Projesi ile sektörde fark oluşturuyor.

Türkiye Engelliler Federasyonu'ndan 2015 yılında Farkındalık Ödülü'nü alan Securitas, hem saha da hem de müşterilerini bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

İlk olarak çalışma alanlarını düzenleyen Securitas, genel müdürlük ofisi "engelsiz ofis" sertifikası aldı. Diğer ofislerini de bu sertifikaya uygun hale getirmek için çalışmalara başladı. Engelsiz hayata desteğin sadece erişebilir mekanlarla verilmeyeceğinin bilincinde olan Securitas, farkındalık çalışmalarını ilk olarak bünyesindeki 20 bine yakın çalışanı ile başladı.

Securitas, Engelsiz Projesi Gönüllüleri ile faaliyetlerine devam ederken hizmet verdiği kuruluşlarda da farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Pilot projeler kapsamında güvenlik görevlilerine Engelsiz İletişim ve İşaret Dili eğitimleri veren Securitas, bu eğitimlerle hizmet verdiği kuruluşların kendi içlerinde hayata geçirdikleri engelsiz hayata destek olmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Kişisel Güvenlik Rehberini engellilere yönelik revize ederek yayınlayan Secuitas, düzenli çıkardığı yayınlarda engellilere yönelik yayınlar yaparak farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Secuitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Securitas olarak "engelsiz güvenliği" destekleyen ilk güvenlik firması olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hizmet verdiğimiz kuruluşlar ve onların misafirleriyle empati kurup, memnun etmek her zaman öncelikli hedefimiz. Engelsiz Projesi ile sadece mekanları değil, misafirlerimizle iletişimimizi de engelsiz hale getireceğiz. Sahada hizmet veren güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı engelli bireylere yardımcı olmak için özel olarak eğitimler almaya devam edecek, engelsiz bir ortam oluşturmak için destek olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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