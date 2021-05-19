Securitas, Bahçeşehir Koleji Basket Takımı güvenlik sponsoru oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Securitas, Bahçeşehir Koleji Basket Takımı güvenlik sponsoru oldu

Securitas, Bahçeşehir Koleji Basket Takımı güvenlik sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Securitas, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde başarıyla ile mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın güvenlik sponsoru oldu.

Securitas, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde başarıyla ile mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın güvenlik sponsoru oldu.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinin güvenliğini de üstlenen Securitas, bu iş birliği dahilinde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı destekçileri arasında yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verlien Securitas Türkiye Ülke Müdürü Murat Kösereisoğlu ise sponsorluğa ilişkin olarak, "Bahçeşehir Koleji projemizde teknolojiyi etkin kullanarak, kampüs güvenliğinde farklı bir yaklaşım sunuyoruz. Uzun soluklu olacağını düşündüğümüz bu birlikteliği bir adım daha ileriye taşıyarak Bahçeşehir Koleji Basketbol takımını desteklemek istedik. Hedefimiz Ar-Ge ve teknoloji konularında da Bahçeşehir markası ile işbirlikleri geliştirmek." dedi.

Açıklamada ayrıca Securitas ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"47 ülkede 355 bin çalışanıyla 150 binden fazla iş ortağına hizmet veren Securitas, globaldeki deneyimini yereldeki uzmanlığıyla birleştiriyor. Securitas Türkiye'nin çalışanlarına özel olarak içeriğini geliştirdiği ve hizmet verilen projenin özelliklerine göre ek eğitimlerle derinlik kazandırdığı Securitas Temel Güvenlik Eğitimi'ni tamamlayan güvenlik görevlileri ile Bahçesehir Koleji Basketbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen maçların daha güvenli izlenmesine yardımcı oluyor. Uzaktan İzleme Merkezi tarafında takip edilen video analizli kameralar, Smart akıllı güvenlik çözümleriyle ve yaka kameraları gibi pek çok güvenlik teknolojisi ile riskler minimize ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Tam kapanma sonrası doğa tatili rezervasyonları arttı
Tam kapanma sonrası doğa tatili rezervasyonları arttı
Hububat alımındaki tüm detaylar belli oldu! İşte kalem kalem tüm fiyatlar
Hububat alımındaki tüm detaylar belli oldu! İşte kalem kalem tüm fiyatlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Arda Turan Adem Büyük Cenk Tosun Hakan Arslan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Securitas, Bahçeşehir Koleji Basket Takımı güvenlik sponsoru oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:14:40. #1.15#

title