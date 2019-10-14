Securitas, "23. İstanbul Tiyatro Festivali"nde güvenlik hizmeti sağlayacak

14.10.2019 14:44

Securitas,13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "23. İstanbul Tiyatro Festivali"ne güvenlik sponsorluğu kapsamında güvenlik hizmeti verecek.

Securitas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin güvenlik hizmeti vereceği "23. İstanbul Tiyatro Festivali"nde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimi olacak.

Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinliklerin gerçekleşeceği festivalin bu yıl ki kampanyası "hayat ters yüz" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Esra Ertuğrul Boran, tiyatro Festivali için özel olarak tasarlanan "Entegre Güvenlik Çözümleri" ile organizasyonun keyifli ve güvenli geçmesini sağlamaktan mutluluk duyacaklarını bildirdi.

Boran, "Bu yıl 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin yanı sıra Contemporary İstanbul, 26. İstanbul Caz Festivali gibi ülkemiz sanatı için değerli organizasyonların keyifle geçmesine güvenlik hizmeti sponsorluğu ile destek veriyor olmaktan son derece mutluyuz. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da sanata katkı sağlamak adına üstlendiğimiz güvenlik sponsorluklarımızı devam ettirmeye, ülkemizde düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğinin güvenlik taleplerini ihtiyaca özel tasarlandığımız entegre güvenlik çözümlerimiz ile karşılamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Boran, yılda ortalama 500'ün üzerinde etkinlikte görev aldıklarını aktararak, önümüzdeki dönemlerde de Securitas olarak sanata destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA