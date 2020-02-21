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Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak

Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.

21.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:02
Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak

Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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