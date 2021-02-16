"Seçmen S-400'leri Unutur Ekonomiyi Unutmaz"

Türkiye uzmanı Alan Makovksy, S-400'lerden vazgeçmediği takdirde ABD'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Makovsky, "S-400'lerden şimdi vazgeçilirse Türk seçmen 2023'teki seçime kadar bunu unutabilir ama ekonomiyi unutmaz" dedi

Kaynak: DailyMotion.com