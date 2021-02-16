"Seçmen S-400'leri Unutur Ekonomiyi Unutmaz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Seçmen S-400'leri Unutur Ekonomiyi Unutmaz"

16.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:47

Türkiye uzmanı Alan Makovksy, S-400'lerden vazgeçmediği takdirde ABD'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

Türkiye uzmanı Alan Makovksy, S-400'lerden vazgeçmediği takdirde ABD'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Makovsky, "S-400'lerden şimdi vazgeçilirse Türk seçmen 2023'teki seçime kadar bunu unutabilir ama ekonomiyi unutmaz" dedi

'Seçmen S-400'leri Unutur Ekonomiyi Unutmaz'

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Buse Varol Hande Erçel Hüner Coşkuner
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Seçmen S-400'leri Unutur Ekonomiyi Unutmaz" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 11:47:50. #1.16#
title