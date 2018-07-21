Seçmen rahat etsin diye ofis açtı

SİVAS - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivaslı seçmenlerin sorunlarını kendisine daha rahat ulaştırabilmesi için seçim bölgesi Sivas'ta irtibat bürosu açtı.

Milliyetçi Hareket Parti'sinden Sivas Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, 24 Haziran seçimlerinden önce seçilmesi halinde, seçmenin kendisine daha rahat ulaşabilmesi için Sivas'ta irtibat bürosu açacağı vaadinde bulunmuştu. Özyürek seçildikten sonra bir ay geçmeden sözünü tutarak bugün irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Kent meydanındaki bir iş merkezindeki büro okunan Kuran-i kerim ve yapılan dualar ile açıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açılış programında konuşan Özyürek, sadece MHP'lilerin değil, nüfus cüzdanında Sivas yazan herkesin milletvekili olduğunu belirtip, "Adaylık dönemimde sizlere söz verdiğimiz MHP Milletvekili ofisinin açılışını yaptık. Ankara'ya gelemeyecek olan yaşlılarımız ve büyüklerimiz vardı. Bizimle daha rahat iletişim kurması gereken hemşerilerimiz vardı. Biz Sivas'ta olmadığımız anlarda bu hemşerilerimiz buraya gelip dertlerini sıkıntılarını, burada görevli kardeşlerimize aktaracaklar. Hızlı bir şekilde bu hususlar Ankara'da bize ulaştırılacak inşallah. Biz burayı açacağımızın sözünü vermiştik. Bugün açılışını yaptık. Diğer verdiğimiz sözleri de sırası ile yerine getireceğiz inşallah. Benim amacım rabbimizin rızasını kazanmak için önce ülkeme, sonra milletime. Sivas'a ve Sivas'ın yiğit insanlarına hizmet etmektir. Ankara'da ki ve buradaki makam, önce rabbimizin sonra da Sivas'ın yiğit insanlarınındır. Bu büro benim değil sizlerindir" dedi.