Seçmen Listeleri Muhtarlıklardan Kontrol Edilebiliyor

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı ve Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi Muhtarı Serpil Erenoğlu, "Seçmenler, 'Geçen seçimde buradaydım, acaba yine burada mıyım?' düşüncesine kapılmasınlar" dedi.

Erenoğlu AA muhabirine, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idarelere ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takviminin başladığını, bugün askıya çıkan seçmen listesinin 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar muhtarlıklardan kontrol edilebileceğini anlattı.

Seçmen listesinde ismi bulunmayan seçmenlere uyarılarda bulunan Erenoğlu, "Kayıtlarda isimlerini göremeyen seçmenlere yönlendirmeler yapıyoruz. Bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine son aylara ait elektrik, internet, doğalgaz ve su faturaları ile başvuru yapmaları gerekiyor. Seçmenler, 'Geçen seçimde buradaydım acaba yine burada mıyım?' düşüncesine kapılmasınlar."ifadelerini kullandı.

Engelli ve öğrenciler bulundukları yerden oy kullanabilecek

Engellilerin oylarını kullanabilmeleri için bazı yasal düzenlemeler yapıldığını anımsatan Erenoğlu, seçim sürecinde öğrencilere yönelik de bazı kolaylıklar getirildiğini belirtti.

Erenoğlu, şunları kaydetti:

" Öğrenciler yurtlarda kalıyorlarsa yurtlardan belge alarak nüfus müdürlüklerine kayıtlarını yaptıracak. Görme ve ortopedik engelliler ise, YSK tarafından muhtarlara verilen formlar var, bu formları dolduracaklar. Evde bakım hizmeti alan engelliler de sağlık raporlarını ibraz ederek eve gönderilen sandıkta oy kullanabilecek. Yeter ki oy kullanmak istesinler. Muhtarlar olarak seçmenlere her türlü desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA