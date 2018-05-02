Seçmen Listeleri Askıya Çıktı
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Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, seçmenlerin bugünden itibaren kayıtlarını kontrol etmelerini, son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıkamış ilçe merkezi ve köylerde yaklaşık 27 bin seçmen, 100 sandıkta oy kullanacak.

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