Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği erken genel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkartıldı. Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, listelerin bugün itibariyle askıya çıkartıldığını ve 12 Mayıs'a kadar asılı olacağını söyledi.

Oy kullanacak vatandaşların isimlerinin olup olmadıklarını mutlaka listelerden kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yiğit, "Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlarımız, bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek, adres kayıtlarını yaptırmaları gerekecektir. Herhangi bir nedenle de seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşlarımız olabilir, bu sebeple mutlaka listeleri kontrol etmeliler" dedi.

Seçmen listelerinin 10 gün boyunca askıda kalacağını kaydeden Yiğit, seçmenlerin zaman kaybetmeden listeleri kontrol etmelerini ve sorun olanların 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar gerekli yerlere müracaat etmelerini istedi.

İlk defa seyyar seçmen sandığı kurulacak

Engelli seçmenler için seyyar sandık uygulamasının da ilk kez bu seçim döneminde hayata geçirileceğini belirten Yiğit, "Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin yakınları engelli beyan formu ile seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek" diye konuştu. - MALATYA