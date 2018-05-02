Seçmen Listeleri Askıya Çıktı! Sorgulamak İçin Tıklayın

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

MUHTARLIKLAR HAFTA SONLARI DA HİZMET VERECEK

Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz

ENGELLİ VE YATALAK HASTALAR DİKKAT

Takvime göre, gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT!

1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç):

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.