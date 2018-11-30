Seçmen, Karar Vermek İçin İttifakları ve Adayları Bekliyor

Yerel seçimler öncesi seçmenin nabzı yapılan araştırma ile tutuldu. Açıklanan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 28,9'u henüz hangi partiye destek vereceğine karar vermemiş. Seçmenlerin yüzde 5,4'ü ise sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Seçmenlerin kararsızlığında, ittifakların ve başkan adaylarının henüz netleşmemesi rol oynuyor.

ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu. Araştırma 1-23 Kasım 2018 tarihlerinde, Türkiye genelini yansıtacak şekilde 26 ilde gerçekleştirildi. Araştırmada 3 bin 437 kişi ile yüz yüze görüşülerek, oy vereceği partiye karar verip vermediği soruldu. Araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 28,9'u henüz hangi partiye destek vereceğine karar vermemiş. Seçmenlerin yüzde 5,4'ü ise sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Seçmenlerin yüzde 65,7'si ise oy vereceği partiyi belirlemiş.

Araştırma sonuçlarına göre, önceki seçimler ölçü alındığında, oy vereceği partiyi şimdiden belirleyenler arasında Vatan Partililer (yüzde 88) HDP'liler (yüzde 86), Saadetliler (yüzde 81) ilk sıraları alıyor. Önceki seçimler ölçü alındığında, kararsızlık oranının en yüksek İYİ Partili seçmenlerde olduğu gözüküyor.

ARGETUS Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan'a göre, seçmenlerin kararsızlığında, partilerarası ittifakların ve başkan adaylarının henüz yeterince netleşmemesi rol oynuyor.

Erdoğan'ın değerlendirmelerini şu şekilde ifade etti:

"AK Parti ve MHP arasında üç ilde ittifak ilan edilmiş olmasına rağmen, bu illerde ilçe belediye başkan adaylıkları ile meclis üyeliği adaylıklarının nasıl şekilleneceği belli olmadığı için hem AK Parti hem MHP seçmeninin bir kısmı kararını vermeyi erteliyor. İstanbul Büyükşehir adayının belli olmaması kararsızların artmasında etkili olan bir başka husus. Bunun yanı sıra, iki parti arasında başka illerde de ittifak olacağının tahmin edilmesi seçmeni beklentiye soktu.

HDP seçmeni

Araştırma sonuçlarına göre, önceki seçimler ölçü alındığında HDP seçmeninin çoğunun kararını verdiği anlaşılıyor. Bu durumda, HDP'nin 2014-2018 arasındaki seçimlerinde yüksek oy aldığı yerlerde oyunu belli ölçüde koruyacak.

İyi Parti seçmeni

Önceki seçimler ölçü alındığında, kararsızlık oranının en yüksek İYİ Partili seçmenlerde olması, bu partinin 24 Haziran 2018'de aldığı oyun altına düşeceğini işaret ediyor.

CHP seçmeni

CHP seçmeninde kararsızların yüksek olmasının birden çok nedeni var. Ankara ve İstanbul adaylarının henüz ilan edilmemesi, CHP-İYİ Parti ittifakının olup olmayacağına dair belirsizlik, HDP ile işbirliğinin ne derece olacağı gibi konular, Önceki seçimlerde CHP'ye oy verecek seçmenin kararını ertelemesine yol açıyor. - İSTANBUL