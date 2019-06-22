Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için seçmen kağıdı gerekir mi?

23 Haziran Pazar günü yani yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sandık başına gidilecek. İstanbul'da kayıtlı olan 10 milyon 560 bin seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek ve İBB için oy kullanacak. Fakat nerede oy kullanacaklarını gösteren seçmen kağıdı gelmeyenler merak içinde. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanır mı? Oy kullanmak için sadece kimlik yeterli mi? YSK nerede oy kullanacağım nasıl öğrenilir?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul yenileme seçimi için YSK tarafından başlatılan takvime göre seçme kağıdı dağıtımı tamamlandı. 27 Mayıs'ta başlayan seçmen kağıdı dağıtımı, 16 Haziran'da tamamlandı. Seçmen kağıdı adresine gelmeyen vatandaşın ne yapması gerekiyor? YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçmen kağıdı oy kullanmak şart değildir. Nerede oy kullanacağım uygulaması ile sorgulama yapmanız ve oy kullanacağınız yeri öğrenmeniz yeterlidir. İsterseniz seçmen kağıdı çıktısını bu şekilde alabilirsiniz.

OY KULLANIRKEN GEREKLİ EVRAKLAR



Oy verme günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri yanınızda olması gerekir.