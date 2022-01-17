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Seçmen Hakları Yasa Tasarısı Rafa mı Kalkıyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi eyaletlerin oy kullanmayı kısıtlama girişimlerini engellemek amacıyla bir yasa tasarısı için çağrılar yapıyor ancak kendi partisinde konuyla ilgili bir bütünlük sağlayabilmiş değil. Uzmanlar da bunun kolay olmayacağı düşüncesinde.

Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi eyaletlerin oy kullanmayı kısıtlama girişimlerini engellemek amacıyla bir yasa tasarısı için çağrılar yapıyor ancak kendi partisinde konuyla ilgili bir bütünlük sağlayabilmiş değil. Uzmanlar da bunun kolay olmayacağı düşüncesinde

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Yasa Tasarısı, Joe Biden, Güncel, Haber

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