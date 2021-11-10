Seçmen Eyalet Seçimlerinde Biden Yönetimine Ne Mesaj Verdi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seçmen Eyalet Seçimlerinde Biden Yönetimine Ne Mesaj Verdi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhuriyetçiler Virginia eyaletinin valilik seçimini kazanarak, gelecek yılki Kongre ara seçimlerinde Demokratlar'la kıran kırana bir mücadelenin sinyalini şimdiden vermiş oldu.

Cumhuriyetçiler Virginia eyaletinin valilik seçimini kazanarak, gelecek yılki Kongre ara seçimlerinde Demokratlar'la kıran kırana bir mücadelenin sinyalini şimdiden vermiş oldu. 2022 Kongre seçimlerinde ABD Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte biri yeniden belirlenecek

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor

Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title