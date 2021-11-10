Seçmen Eyalet Seçimlerinde Biden Yönetimine Ne Mesaj Verdi?

Cumhuriyetçiler Virginia eyaletinin valilik seçimini kazanarak, gelecek yılki Kongre ara seçimlerinde Demokratlar'la kıran kırana bir mücadelenin sinyalini şimdiden vermiş oldu. 2022 Kongre seçimlerinde ABD Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte biri yeniden belirlenecek

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