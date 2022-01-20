Seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci uzatıldı - Haberler
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Seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci uzatıldı

Seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MEB: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

MEB: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Haber

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